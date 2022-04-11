İYİP'ten 'Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı?' sorusuna yanıt

İYİP Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç olacak” iddiasına yanıt veren Poyraz, "Biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz'. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. '13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak' dedi. Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden, kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmamalı, açıklama yapılmamalı" dedi.

Poyraz, sunucunun “Seçim startının verildiği günün ertesi gününde adayınız hazır mı?” sorusuna Poyraz “hazır” yanıtını verdi.