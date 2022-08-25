İYİP'ten 'Mansur Yavaş' açıklaması: Ne İYİP ne İmamoğlu cephesinde rahatsızlık olmadı

Saha çalışmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının öne çıktığını söyleyen İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, partisi adına bir mesaj vermediğini, kendi gözlemlerini aktardığını söyledi.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Kavuncu, "Kişisel bir gözlemdi" dediği sözleri için "Benim zaten genel merkezde hep anlattığım şeyi bir kez de siz sorunca kameralar önünde söyledim. Aslında her şey çok basit ve ortada. Ama öyle şeyler atfediyorlar ki" ifadesini kullandı.

Kavuncu, “Milliyetçi-muhafazakar Cumhur İttifakı tabanına atıf yaptım, milliyetçi ve muhafazakar Cumhur İttifakı destekçisi vatandaşlarımızdan Mansur Bey’in ismini sık sık duyuyoruz, daha önce Millet İttifakı’na oy vermemiş kesimlerden Mansur Yavaş’a bir oy geçişkenliği var gördüğüm kadarıyla” diye konuştu.

Kavuncu, sözleri sonrası başlayan tartışmaların İYİP'de rahatsızlık yaratmadığını belirterek, "Ne İyi Parti ne Ekrem İmamoğlu cephesinde herhangi bir rahatsızlık olmamış" dedi.