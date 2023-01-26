İYİP'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: 'Böyle bir durumda İYİP kendi içinden isim çıkarır'

6’lı masa bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Partilerin kurmayları toplantının odak noktasının 30 Ocak’ta açıklanacak “Ortak Hükümet Programı” olacağını belirtirken “ortak aday” konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Liderlerin bir isimden çok “belirleme usulüne ilişkin bir değerlendirme yapacağı” kaydediliyor.

Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi Şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantının ardından genel başkanlar gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

'Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil'

Habertürk'ten Nagehan Alçı, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.

Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda İYİP'in kendi adayını çıkarabileceğini söyledi.

Alçı'nın yazısından bir bölüm şöyle:

"'Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?' diye sorduğumda Cihan Bey,

'Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir.'

Sizce hangisi daha olası?

'İkincisi gibi görünüyor.'

O zaman ne olur?

'6'lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir.'

Böyle bir senaryo mümkün mü? İYİ Parti aday olarak kimi çıkarır? Ekrem İmamoğlu'nu mu?

'Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır.'"