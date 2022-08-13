İYİP'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: Bizim kimseye bir sözümüz, mecburiyetimiz yok

Halktv yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 'İyi Parti’nin ağır topu' ile konuştuğunu belirtti, "Bizim kimseye bir sözümüz, mecburiyetimiz yok" denildiğini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ete kemiğe bürünüyor. CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun partinin adayı olduğunu kaydediyor.

Geçen Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkacağını vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.

Diğer taraftan, 21 Ağustos’taki ‘altılı masa' buluşmasının vakti yaklaştıkça tartışma bu sorunun yanıtına odaklanıyor. Görüştüğüm İyi Parti’nin ağır topu, Kılıçdaroğlu’nun bugüne dek adaylık bahsini kendilerine açmadığını ifade ediyor. “Bizimle öyle bir görüşmesi, öyle bir niyet açıklaması olmadı. Bizim kimseye bir sözümüz, mecburiyetimiz yok” diyor.

İyi Parti’nin ağır topu şöyle devam ediyor:

“Kılıçdaroğlu aday olacaksa gelsin söylesin. Bize iletilmiş bir şey yok. Masada bununla ilgili bir konuşma da yok. Kılıçdaroğlu, ‘Böyle böyle yapacağım’ diyor. Diyebilir, hakkıdır, belki tek başına iktidar olacak.”

Kimi çevrelerde 2018’deki seçimde CHP’nin 15 milletvekili transfer ederek, İyi Parti’nin seçimlere girme hakkı kazanmasına imkan sağladığı ve Akşener’in borcu kapatmak için Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “Evet” diyebileceği savunuluyor. İyi Parti’nin ağır topuna bu düşünceyi sordum.

Şöyle yanıt verdi:

“Ne borcu? Biz borcumuzu mahalli seçimde ödedik. Kaldı ki bizim seçime katılma hakkımızı YSK vermişti. CHP o imkanı tanıdıktan sonra bu kararı almış olabilirler. Olmasa belki yapmayabilirlerdi. Ama zaten seçime girme hakkını kazanmıştık."