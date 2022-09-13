İYİP'ten ittifak çıkışı: Bir anlamı yok

İYİP TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Oğhan’la BiDeBunuİzle yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışı CHP ile İYİP arasında gerilimin yükselmesine sebep olmuştu.

İYİP'li Uğur Poyraz tartışmaya “CHP’yle şuanda ittifak değiliz, seçim zamanı konuşuruz” sözleriyle başka bir boyut kazandırmıştı.

Tatlıoğlu bu sözleri “Değişen seçim kanunuyla ittifakın avantajı kalmadı” sözleriyle değerlendirdi. Tatlıoğlu şunları söyledi:

“Biz 2018’den itibaren CHP’yle ittifak yaptık. Önümüzdeki seçimde yeni seçim kanununa göre böyle bir ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil. Aslında ittifak olarak girebilirsiniz ama bir avantajı olmayacak. 2018 seçimlerinde 23 milletvekili CHP, 4 milletvekili de biz, ittifak halinde girdiğimiz için ilaveten milletvekili çıkardık. Bu kanun değişti artık ittifak olarak girmenin bir avantajı yok. Bu seçim gündeme geldiğinde tekrar konuşulacak bir konu. Demokrasiyle ilgili alanın genişletilmesiyle ilgili işbirliğimiz sürmektedir ve bir Millet İttifakı paydaşlığı söz konusudur. Bu ittifak Başkanlık Sistemi’ne karşı Parlamenter Sisteme ulaşmayı hedeflemektedir. Millet İttifakı’nın temel misyon Türkiye’yi parlamenter sisteme kavuşturmaktır. Ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefimiz, seçim güvenliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda ittifak devam ediyor.”