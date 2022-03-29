İYİP'ten istifa edip AKP'ye geçti, Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti

Yaklaşık 1 yıl önce İYİ Parti'den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Bandırma Belediye Meclisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Basri Ersan Kırbaş, Balıkesir AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde AKP'ye geçti.

Basri Ersan Kırbaş'ın AKP'ye geçmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı 3 yıl sonra Meclis çoğunluğunu elde etmiş oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği 47 Cumhur İttifakı, 46 Millet İttifakı olarak yeniden şekillendi. (İHA)