İYİP'ten istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı.
Ok, Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.
İsmail Ok, 2020'nin Şubat ayında istifa etmişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İYİP'ten istifa eden vekil AKP'ye katıldı
İYİP'ten istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı.
Haber Merkezi
İYİP'ten istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AKP'ye katıldı.
Ok, Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.
İsmail Ok, 2020'nin Şubat ayında istifa etmişti.