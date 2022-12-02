İYİP'ten istifa eden 25 kişi AKP'ye katıldı

Karabük’te İYİP'ten istifa eden ve aralarında belediye meclis üyesi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili adayı ve parti üyelerinden oluşan 25 kişi AKP üyesi oldu.

İHA'nın haberine göre; “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Karabük” programı çerçevesinde AK Parti Karabük İl Başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası AK Parti'ye katılanların rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti MKYK üyeleri, Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz taktı.

Rozet töreninin ardından konuşan Altınöz, şöyle dedi:

“AK Parti İl teşkilatı ile görüşmeler ve istişareler yapılarak İYİ Parti'den ciddi bir katılım oldu. Karabük Belediye Meclis Üyesi Yusuf Çelik, eski milletvekili adayı ile İYİ Parti kurucusu ve partilerinin çeşitli kademelerinde görev almış 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine partimize üye oldular."