İYİP'ten iktidara elektrik ve doğalgaz zammı tepkisi

İYİP iktidara elektrik ve doğalgaz zammına ilişikin tepki gösterdi.

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin, "Oylarıyla en kutlu makamlara geldikleri halde milletimizi unutup saray saltanatına dalan, milletin Hazine’sini çetelerin önüne seren iktidar, dün gece yarısı milletin ekmeğine bir kere daha kan doğramıştır. Bir türlü doyuramadığınız bezirganların haram musluğunu kesin, o para ziyadesiyle Hazine'de kalır, zam yapma ihtiyacı da otomatik olarak ortadan kalkar. Vatandaşın iki büklüm olmuş beline yeni yükler eklemeyin" dedi.