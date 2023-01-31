İYİP'ten Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

İYİP Yerel Yönetimler Başkanlığı, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in gözaltına alınmasına ilişkin olarak, “İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin Başkan’ımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın, xfxmizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” açıklamasını yaptı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bugün, aralarında İYİP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in de bulunduğu beş kişi, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. İYİP, Ünal Çetin’i gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

'Ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir'

İYİP Yerel Yönetimler Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün sabah saatlerinde, Gökçeada Belediye Başkanı’mız Sayın Ünal Çetin ve bazı belediye personelinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığını öğrendik. Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin, Gökçeada halkının teveccühüne mazhar olmuş ve oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Sayın Çetin’in hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu kendisine bildirilebilir ve kendisi de ifade vermekten kaçınmazdı.

'Başlı başına siyasi bir adımdır'

Elbette hukuka ve adalete güveniyoruz. Ancak, bu soruşturmanın gözaltı operasyonu ile yürütülüyor olmasını manidar buluyoruz. Seçilmiş ve yeri belli bir belediye başkanını sabahın erken saatlerinde gözaltına almak, başlı başına siyasi bir adımdır. Mevcut iktidarın hukuku siyasallaştırdığı ve siyasi ikbali için araç olarak kullandığı böyle bir dönemde yaşananlar sürpriz değildir. Eğer ortada bir suç var ise bunun da hukuka uygun şekilde soruşturulması gerekir.

'Ünal Çetin'e güvenimiz tamdır'

İYİ Parti olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Gökçeadalıların da bizlerin de Ünal Çetin Başkanımıza güvenimiz tamdır. Seçimlere yakın, Millet İttifakı belediyelerine yönelik, zamanlaması manidar operasyonu maşeri vicdana havale ediyor, Millet İttifakı belediyelerine yönelik bu tür itibarsızlaştırma gayretlerine müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” (ANKA)