İYİP'ten Ersan Şen açıklaması: 'Davet edildi'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart'ta 'cumhurbaşkanı adayında ortak anlayışa' varılan Altılı Masa'dan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçardaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek 3 Mart'ta ayrılmıştı. Akşener'in aday gösterdiği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Habertürk'teki 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk olan hukukçu Ersan Şen, İYİP'ten talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, "görevden kaçmayacağını" söylemişti. Şen daha sonra Akşener'in kendisini arayarak "Ciddi misiniz, kapımız açık" dediğini, görüşmeye davet ettiğini belirtti.

'İstişare amacıyla görüşmeye davet edildi'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Şen'in neden davet edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir. Saygılarımızla."