İYİP'ten Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: 'YSK görüşünü açıklamak zorunda'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan Zorlu, Erdoğan'ın adaylık içim resmen başvurmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görüşünü açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

Önümüzdeki seçimlerde üniversite öğrencilerin oy kullanabilmesinde sorun yaşayabileceklerini ifade eden Zorlu, “14 Mayıs özellikle ve sonrasında seçim ikinci tura kalırsa bu ikisini bir bütün olarak düşündüğümüzde final sınavlarına denk gelebilme olasılığı çok yüksek, birçok üniversitede" dedi ve parti olarak YSK'de gerekli girişimleri başlatacaklarını kaydetti.

Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat'ta açıklanacak mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“13 Şubat’la ilgili… Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır.”

Erdoğan'ın adaylığı: 'YSK mutlaka görüşünü açıklamalı'

Zorlu, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Biz; milletimizin iradesine, ferasetine gerçekten inanıyoruz. Sandıktan da asla korkmuyoruz. Ancak şu birkaç hususu da hatırlamakta fayda var. 2007 ve 2017 Anayasa değişikliklerinde anayasada çok net bir ifade var. ‘Cumhurbaşkanı’nın iki defadan fazla seçilemeyeceği.’ Anayasanın lafzına ve ruhuna bir bütün olarak baktığınızda, bu anayasa demokrasi, kuvvetler ayrılığına, tek bir kişinin tahakkümüne bırakılmaması için yönetimin; bu maddeyi onun için konuşlandırmış. Burada tarih resmen açıklandığında ve sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda; bu süreçte YSK mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır. Artık vatandaşlarımız da buradan nasıl bir görüş çıkacağını merak etmiyor. Aksi bir görüş olmadığı halde, bu çıkan görüş hukuki mi olacaktır? Evet, belki böyle sunulmak istenecektir. Ama meşru mu olacaktır? Asıl soru bu. Biz ülkemizde bir meşruluk tartışması çıkmasını istemiyoruz. Bu hepimizin sorumluluğundan olan bir iş, başta YSK olmak üzere.”

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Zorlu; bugün Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı’nda, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Bizim parti olarak politikamız net. İstanbul Sözleşmesi yaşatılacak ve bunun gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapacağız. Bu, ortak mutabakat metni, daha süreç devam ediyor, belki Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği dönemde, onunla birlikte geçiş süreci yol haritası açıklanabilecektir. Bu süreç devam edecektir ve biz bu konuda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz.”