İYİP'ten Erdoğan'a: Telekom'da 9 milyar doları söke söke aldınız mı?

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesini finanse edecek şirketlerin paralarını "tahkimde söke söke alacakları" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Tatlıoğlu, Erdoğan'ın Düyun-u Umumiye yetkilisi gibi konuştuğunu söyledi.

Tatlıoğlu "Sayın Erdoğan Telekom’da Hariri Ailesi’nin Türkiye’den götürdüğü yaklaşık 9 milyar doları söke söke aldınız mı? Niçin almadınız? Sayın Erdoğan ABD’deki F-35’leri niçin söke söke almıyorsunuz veya bunun için ödenen 1 milyar 35 milyon doları?" dedi.