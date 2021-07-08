İYİP'ten Erdoğan - Akşener iddiasıyla ilgili açıklama

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin görüştüğünü ve Erdoğan'ın teklif sunduğunu iddia etmesiyle ilgili İYİP'ten açıklama geldi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çirkin yalan ve iftiraların nedeni çorap gibi sökülen Akp teşkilatlarını ve artık canına tak eden ve asla bir daha Akp’ye oy vermeyecek seçmeni konsolide etmek…

Bize inanan ve güvenen teşkilatlarımızın ve seçmenimizin yüzünü asla yere düşürmeyeceğiz.

Bu böyle biline…"

Ne olmuştu?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, geçtiğimiz perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti. Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye artık güvenmediğini ve İyi Parti'ye 'parlamenter sisteme' geçiş karşılığında "dokunulmazlık" teklifini sunduğunu öne sürdü.

