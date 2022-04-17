İYİP'ten Alp Emeç'in tutuklanmasına tepki

Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan atasözünü paylaşıp silen İYİP Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanmasının ardından İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında konuşan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İYİ Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) kaldıracağız” dedi.

Erdem “Türkiye'de sadece 2022 yılı verileriyle 160 bini aşkın vatandaşa cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldı. 35 binden fazlasına dava açılmış, 10 binden fazlasına hüküm verilmiş. Bunların içinde bin 100 küsur 18 yaş altında çocuk var ve 10 tane de çocuk tutuklu; biri de 12 ile 14 yaş arasında. Cumhurbaşkanına soruyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 yıl sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı bir hale geldi. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu İYİ Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) kaldıracağız. Bu bizim ilkelerimizde de İYİ Parti'nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu TCK’da var. Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçunun TCK’da düzenlenmesine gerek yok. Bunu altını çizerek kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise "20 yaşındaki genç bir arkadaşımızın 15 dakika tuttuğu tweete bile tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.