İYİP'ten AKP'ye geçen belediye başkanına sokakta tepki

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İYİP'ten AKP'ye geçen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Ankara'dan ilçeye döndükten sonra bugün AKP İlçe Başkanlığı'nda ve belediye hizmet binası önünde AKP ve MHP'lilerce meşaleli ve mehter takımlı törenle karşılandı.

Özcan için düzenlenen karşılama töreni öncesinde belediye binasına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı bayrak asıldı.

İlçedeki ilk durağı AKP İlçe Başkanlığı olan Özcan'a yoldan geçen bir kadın yurttaş "Reylerimiz ne olacak? Kime sordun? Hakkımızı helal etmiyoruz. Ben Ak Parti'ye oy vermedim" diyerek tepki gösterdi.

AKP'li Özcan tepkilere kayıtsız kalırken görevliler tepki gösteren kadını uzaklaştırmaya çalıştı.