İYİP'te Yavuz Ağıralioğlu rahatsızlığı: 'Parti disiplinine aykırıydı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener 3 Mart’ta altılı masayı terk etmiş, daha sonra CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı bir formülle 6 Mart’ta masaya dönmüştü.

Akşener’in 6 Mart sabahı İmamoğlu ve Yavaş’la görüşmesinden kısa süre önce, İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “Genel başkanımız toplantıya katılmayacak” diye konuşmuştu. Ama bu dakikalarda CHP ile İYİP arasında diplomasi işlerken, Akşener’in yeniden masaya dönmesi bekleniyordu.

Ağıralioğlu’nun basına kesin bir dille “Toplantıya katılmayacak” dediği dakikalarda partinin sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklaması ertelenmiş, gözler diplomasinin getireceği sonuca çevrilmişti.

'Rahatsızlık' yaratmış

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre, İYİP'li bir yönetici, 6 Mart’ta yaşananları anlattı. Partili ismin aktardığına göre Ağıralioğlu’nun görüşmelerin olduğundan haberi olmasına rağmen bu çıkışı partideki bir grubun tepkisini çekti.

Yönetici, “Parti sözcümüz açıklamasını ertelemişken ve genel başkanımız geceden beri görüşmeler yaparken ‘Bu açıklama olmadı’ diyenler oldu. Zaten aynı gün teşkilat içinde de büyük eleştiri konusu haline geldi. Bu durumu Yavuz Bey'e iletenlerin olduğunu da biliyoruz” dedi.

'Kâr zarar hesabı doğru yapılmalı'

Ağıralioğlu’nun parti içinde yetkili bir organda görev almadığını hatırlatan İYİP'li isim şöyle devam etti:

“Yavuz Bey muhalefetini elbette yapabilir. Bunu kamuoyuna da duyurabilir ama yetkili ağız olmadan genel başkan adına söz söylemek parti disiplinine aykırıydı. Genel başkanımız ‘Olur öyle şeyler’ dedi, ancak bu durum yine de tartışma konusu. Gündem deprem ve seçimlerken, ucube sistemden kurtulmaya bu kadar yakınken kâr zarar hesabı doğru yapılmalı.”