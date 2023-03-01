İYİP'te 'son dakika' toplantısı: Akşener, GİK üyeleri ve başdanışmanlar bir araya geldi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

Meral Akşener, Milet İttifakı liderlerinin yarın yapacağı toplantı öncesinde partisinin en yetkili kurulu olan Genel İdare Kurulu'nun üyeleri ve Başdanışmanlarıyla bugün Ankara'da görüştü.

ANKA'nın aktardığına göre, İYİP Genel Merkez ek binasında yapılan toplantıda Akşener'in, GİK üyeleri ve Başdanışmanlarıyla yarınki Millet İttifakı buluşması öncesinde durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.