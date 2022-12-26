İYİP'te İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili aykırı ses

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteği tartışılırken, parti içinden aykırı bir ses yükseldi. İYİP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylıklarına karşı çıkan bir tweet paylaştı. Subaşı, daha sonra paylaşımını sildi.

Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verilmesinin ardından, Saraçhane mitingi sürecindeki tutumuyla İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olduğu yorumları yapılırken, bu yorumlara parti içerisinden itiraz geldi.

'Erdoğan, büyükşehirler ile birlikte seçime de çöksün!'

İYİP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, bu sabah sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylıklarına karşı çıkan bir paylaşımda bulundu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Subaşı, paylaşımında "Memleket Partisi ve Zafer Partisi Mansur Yavaş aday olursa arkasından gideriz diyor! İstanbul’u çökülecek kıvama getirdiler! Mansur Yavaş da adaylık diye Ankara’yı bıraksın. Sonra? Erdoğan, devlet ve büyükşehirler ile birlikte seçime de çöksün!!!" ifadelerini kullandı.

Tweeti silerek, 'Yorumsuz bekleyelim' dedi

Subaşı, daha sonra tweetini silerek yeni bir paylaşımda bulundu. Subaşı, bu tweetinde de "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili her yorum ve görüş farklılıkları karşıtlara yarayacak!! Onun için tweetimi sildim. En iyisi yorumsuz bekleyelim 6’lı masa yakında merakları giderecek. Kimileri beğenecek kimileri beğenmeyecek ama biz kişiyi değil demokrasiyi seçeceğiz" dedi.

İl başkanları 'Akşener olmazsa Yavaş' diyordu

İYİP'te uzun süredir parti tabanının Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinirken, Akşener de sık sık "kazanacak aday" vurgusu yapıyordu.

Ankara’da düzenlenen son il başkanları toplantısında da, il başkanlarının büyük bir kısmı, Akşener’in aday olmasını istemiş, bunun olmaması halinde de Mansur Yavaş’ın adaylığının desteklenmesini istemişti.

Subaşı’nın tweeti görüş ayrılığını gün yüzüne çıkardı

Partide, milliyetçi-muhafazakar kesimi temsil ettiği belirtilen Yavuz Ağıralioğlu’nun da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan sözleri tartışma konusu oluyordu.

İYİP Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral da, Kılıçdaroğlu için "Alevi kimliği Sünniler için endişe" ifadesini kullanmıştı. Partideki milliyetçi-muhafazakar isimlerin de Yavaş’ın adaylığına olumlu yaklaştığı biliniyordu.

Buna karşın parti yönetiminde CHP seçmenine daha yakın ve kendilerini seküler olarak konumlandıran bazı isimlerin ise belediye başkanlarının adaylıklarına karşı çıktığı ifade ediliyordu. Subaşı’nın sonradan sildiği tweetiyle de bu görüş ayrılığı gün yüzüne çıkmış oldu.

Belediye meclislerinde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda

Edinilen bilgiye göre Subaşı ile birlikte benzer görüşleri dile getiren bu isimlerin doğrudan Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik bir desteği bulunmuyor ancak İmamoğlu ile Yavaş’ın adaylığına da çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyor.

Bu isimler, İmamoğlu’nun aday olması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’ye teslim edileceğini ve seçim sürecinde iktidarın belediyenin tüm imkanları kendi lehine kullanacağını savunuyor.

Mansur Yavaş’la ilgili de "Bugüne kadar henüz ulusal siyasete ilişkin bir söylem ortaya koyamadı. Şu anda alabileceği oy en üst seviyede. Seçim sürecinde meydanlarda Erdoğan’a karşı kampanyayı yürütebilecek kapasitede olup olmadığı da soru işareti" yorumunu yapıyor.

İstanbul’daki durumun Ankara için de geçerli olduğu, belediye meclis üyelerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olduğu için belediyenin iktidara teslim edileceğine dikkat çekiliyor.