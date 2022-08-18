İYİP'lilere saldıranlar MHP Esenyurt ilçe yöneticileri çıktı

İstanbul Esenyurt’ta üye kayıt karavanı açan İYİP üyeleri, dün akşam saatlerinde 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, saldırıda iki İYİP'li yaralanırken, polis ifadesine göre saldırganların MHP Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşıldı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan grup, akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Saldırganlar, polise verdikleri ifadelerinde, kavganın çıkma sebebini “Bize küfür ve hakaret ettiler” diye anlatırken kendilerinin de şikayetçi olacaklarını belirtti.