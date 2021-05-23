İYİP'lilere 'Rize' soruşturması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize gezisi sırasında meydana gelen arbede üzerine İYİP'liler hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı, İYİP Erzurum Milletvekili Naci Cinisli sosyal medya hesabından duyurdu.

Cinisli, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye karşı yapılmaya yeltenilen organize saldırı karşısında müdahale etmek zorunda kalan İYİ Parti Erzurum mensubu kardeşlerimle ilgili açılan soruşturma ve muamelenin saldırgan tarafa da uygulanmasını ümit ediyorum" dedi.

Meral Akşener'in İkizdere'de esnaf ziyareti sırasında bir grupla, partililer arasında arbede yaşanmıştı.