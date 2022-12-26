İYİP'li vekilin yeni yıl kartı basılmadı: 'Bahane olarak siyasi içerik gösteriliyor'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİP'li Lütfü Türkkan'ın yaşadığı 'siyasi komedi'yi kaleme aldı.

"İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaşadığı siyasi komediyi kendisinden dinlememiş olsam, belki ben de inanmazdım" değerlendirmesini yapan Saymaz, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Türkkan, adet olduğu üzere yeni yıl mesajı hazırlayarak, 2 bin 200 adet basılması için 20 Aralık’ta TBMM’ye gönderiyor.

Mesaj şu şekilde:

'Ülkemiz için zorlu geçen 2022 yılını geride bırakırken, hukuksuzluk, adaletsizlik, demokrasinin önüne konulan engeller ve ekonomideki olumsuzlukların yarattığı karamsarlık hepimizi çok yordu.

2023 yılı ülkemize bir güneş gibi doğsun.

Adil, demokratik, hukukun üstün olduğu, Türkiye’yi güneşli günlere hep birlikte taşıyacak, nice güzel yıllara birlikte kavuşacağız.

İYİ diyelim, İYİ olsun.

Yeni yılınız kutlu olsun.'

Mesaj bu kadar.

'Kartları beklerken telefon geldi'

Türkkan, tebrik kartlarını beklerken 22 Aralık’ta TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan’dan telefon geldi.

Şencan, 'Yeni yıl mesajının siyasi içerikli olduğunu, diğer milletvekillerine örnek teşkil edeceğini, Başkanlık Divanı’nın aldığı karara göre, metnin ilk cümlesi yumuşatılırsa kartın basılacağını, yoksa basılmayacağını' söyledi.

Eleştiri içeren kanun tekliflerini ve soru önergelerini 'İç tüzüğe aykırı' diyerek geri çeviren TBMM, şimdi de yeni yıl tebrik kartlarına sansür uyguluyor. Muhalif bir milletvekili olan Türkkan’ın yeni yıl tebrik kartı, hükümete eleştiri içerdiği için basılmıyor. Bahane olarak siyasi içerik gösteriliyor."