İYİP'li vekilin Kılıçdaroğlu yorumunun ardından İYİP'ten açıklama: Şahsi görüşüdür

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde seçimi kazanamayacağından endişe duyduğunu söylemiş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Ağıralioğlu'nun ifadelerine ilişkin "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim, daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" demişti.

Altay'ın açıklamasının yer aldığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan Ağıralioğlu, söz konusu videoyu şu ifadelerle paylaşmıştı:

"Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir..."

İYİP'ten açıklama

Halk TV'de yayımlanan 'Asıl Mesele' isimli programa konuk olan İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti yönetimininiz bu konuda ne diyor? Engin Altay'ın Akşener'i işaret ederek 'Evin reisi kulağını çekmeli' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına yanıt verdi.

"Altılı Masa Türkiye'nin kurtuluşudur. Bunun altını çizelim. Burada hiçbir tartışmaya mahal yok. Biz özgürlüklerin zenginliğini esas alan, Türkiye'de hakim kılmaya çalışıyoruz kendi adımıza. Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür. Sayın Akşener'den bir açıklama gelir mi? Gelmez mi? diye bir sorunuz olmuş. Biz zaten bir süre önce benim aracığımla bunun altını çizmiştik. Sayın milletvekilimizin kendi değerlendirmesidir.

Bu tür düşlerin ortaya konuluyor olması Altılı Masa'nın geleceği açısından bir endişeye sevk etmesin. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bir defa Altılı Masa'da liderlerin bir araya geliş biçimi, geleceği inşa etme hedefleri bu çeşitliliği ve zenginliği ayakta tutabilme zorunluluğunu da bize yüklüyor. Bu büyük bir sorumluluk. Biz bu çeşitliliği ayakta tutmayı başarabilirsek zaten milletimizin karşısına yeni bir iktidar hedefi ile çıkıldığında ülkemizin farklılığını çeşitliliğini farklılıklarını yönetmek konusunda biz bu sınavı başarı ile atlatmış olacağız."