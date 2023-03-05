İYİP'li vekilden Akşener'e üstü kapalı eleştiri

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 72 gün kala kurucusu olduğu Altılı Masa'dan ortak adayın belirlenememesi hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Beş siyasi partinin aday olarak önerdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve çağırdı".

T24'ün aktardığına göre İYİP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Akşener'e üstü kapalı eleştirilerde bulundu. Subaşı, "Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6'lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir" görüşünü savundu.

Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"6'lı masa değerli bir birliktelikti.Partimin masada olmamasından üzüntü duyarım çünkü ülkemiz için çok gerekli olan ortak akıl ve demokrasiyi yeniden yeşertmek ve başarılı olmak o yolla mümkün olacaktır. Ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması doğaldır ve tecrübesini bu yolla ülkeye yeniden bir rejim inşası için hasretmek isteği, haklı ve bilinen bir gerçeklikti. Buna rağmen Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun son günlere kadar adaylık konusunda ucu açık mesajlarını sürdürmüş olmaları da farklı beklentilere ve zihin karışıklığına neden olmuştur. Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6'lı masa olarak yoluna devam etmesi, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir."