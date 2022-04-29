İYİP'li Türkkan'dan Gezi paylaşımı: Muammer Güler'in Erdoğan korkusu...

İYİP Kocaeli Milletvekili, Gezi Direnişi sırasında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile aralarında geçen bir diyaloğu paylaştı.

Türkkan, Meclis'te Güler ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

Gezi Parkında ağaçların kesilmesine karşı gelen gençlerin protestoları başladığında, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’e rastladım muhalefet kulisinde.

"Bu gençlerin bu öfkelerini dindirmek gerek, yoksa protestoların büyüyeceğini görüyorum” dedim.

“Bunun da yolu belli ve çok kolay; gidecek Taksim’e Başbakan Erdoğan, gençlerin kurduğu çadırlardan birine oturup onlarla çay içecek ve bu ağaçlar kesilmeyecek, deyip onları kucaklayacak” dedim.

Muammer Güler; “doğru diyorsun ama Başbakan gitmez, söylemek de kolay değil” diye cevap verdi.