İYİP'li Türkkan: Erdoğan'ın ifadeleri suç itirafıdır

İYİP'li Lütfü Türkkan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİP lideri Meral Akşener’i hedef alan sözleri için "suç itirafı" dedi, “Şantaj var, tehdit var, azmettirme var” ifadesini kullandı.

Erdoğan, İYİP grup toplantısında “Ben Rize’nin geliniyim” diyen Meral Akşener’in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, “Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli’ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİP TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’dan sert tepki geldi.

DW Türkçe’ye konuşan Türkkan şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri aslında bir suç itirafıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bugün TBMM kürsüsünden kendi suçunu itiraf etmiştir. İfadelerinde şantaj var, tehdit var, azmettirme var. Kiminle yaptı? Oradaki gönderdiği çapulcularla çetecilerle. ‘Türkiye’yi çetelerinden kurtaracağım’ diyen adamın çetelerin ağzıyla konuşması nasıl mümkün olabiliyor? Siz hem çetecilerin ağzıyla konuşacaksınız, çetecilere azmettireceksiniz. Sonra ‘Türkiye’yi çetelerden temizleyeceğiz’ diyeceksiniz, hadi yahu gidin oradan…

Biz bu memleketin 81 vilayetine birden gideriz. Bildiği kim varsa hepsini göndersin. Ben de buradan hodri meydan diyorum. Bu işler öyle tehditle, şantajla olmaz. Bir de bir cumhurbaşkanına bu ifadeler yakışıyor mu? Bir partinin genel başkanını tehdit etmek hangi demokrasiyle yönetilen ülkede mümkün? Bugün artık Saray ve şürekâsı ülke için ciddi güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu ülke Saray ve şürekâsının elinden kurtulmazsa ülke çetelerin elinde aynı Venezuela gibi bir hale gelir. Bir an önce o yüzden erken seçimin yapılması gerekiyor. Sadece bu bile erken seçimin yapılması için çok önemli bir gerekçedir."