İYİP'li Özlale: Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi?

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, depremzedeler için AFAD ve Kızılay'a aktarılan kaynağın Erdoğan'ın seçim kampanyasında kullanılabileceğini dile getirdi.

Özlale depremzedeler için AFAD ve Kızılay'a kamudan 86 milyar TL aktarıldığını, bu paranın denetimli alandan denetimsiz alana kaydığını belirterek yardım paralarının seçim için kullanılabileceğini öne sürdü.

Twitter hesabından "Sayın Erdoğan seçim için aradığı kaynağı yardım kampanyasından bulmuş olabilir mi? Örneğin kamunun ve Varlık Fonu’nun AFAD ve Kızılay’a aktardığı 86 milyar TL seçim kampanyasını finanse edebilir mi? Soru ve cevap şeklinde ilerleyelim" diye yazan Özlale, şu paylaşımları yaptı:

"Soru 1: Bankalar bu kadar yüklü bir bağış yapabiliyor muydu?

Cevap 1: 17 Şubat tarihli, 124 sayılı CB Kararnamesi’ne kadar yapamıyordu! Bu kararnameyle CB yardımları sınırlayan muafiyeti kaldırdı. Böylece milyarlarca TL’lik kamu kaynağı AFAD ve Kızılay’a kaydırılabildi!

Soru 2: Kamu bankalarının bu kadar parası var mı?

Cevap 2: Yok! Hazineden sermaye enjeksiyonu ile ayakta duruyorlar. İşin özeti: Kamu bankaları para yardımını yaptıktan sonra Hazine’ye gidecekler. Yani Hazine kamu bankalarına, onlar da Kızılay ve AFAD’a kaynak aktarmış oluyor.

Soru 3: Yardım paraları seçim ekonomisinde kullanılır mı?

Cevap 3: Hem de nasıl! 86 milyar TL denetimli alandan denetimsiz alana kaydı. Kızılay ve AFAD’ın esnek, hesap vermez bir harcama sistemi var. AFAD’ın kime ne kadar ödediği son 5 yıldır Sayıştay raporlarında açıklanmıyor.

Soru 4: Örnek verebilir misiniz?

Cevap 4: AFAD’ın durumuna bakmak başlı başına yeterli ama örnek verecek olursak da AFAD’ın 2021 yılında 'TOKİ’ye aktardım' dediği para, TOKİ’nin bir yıllık bütçesine neredeyse denk! Bu parayı takip etmek de bu çürümüş sistemde neredeyse imkânsız."