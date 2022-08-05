Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, İYİP'li Belediye Meclis Üyesi Hamza Çankır’a otomobiyle çarpıp kaçan sürücünün, Çankır’ın kızıyla boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki damadı Fatih Tüzün olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Fatih Tüzün, tutuklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İYİP'li meclis üyesine çarpan kişi 'tanıdık' çıktı
İYİP'li Hamza Çankır’a otomobiliyle çarpan sürücünün kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün olduğu ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, İYİP'li Belediye Meclis Üyesi Hamza Çankır’a otomobiyle çarpıp kaçan sürücünün, Çankır’ın kızıyla boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki damadı Fatih Tüzün olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Fatih Tüzün, tutuklandı.