İYİP'li meclis üyesine çarpan kişi 'tanıdık' çıktı

İYİP'li Hamza Çankır’a otomobiliyle çarpan sürücünün kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, İYİP'li Belediye Meclis Üyesi Hamza Çankır’a otomobiyle çarpıp kaçan sürücünün, Çankır’ın kızıyla boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki damadı Fatih Tüzün olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Fatih Tüzün, tutuklandı.

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