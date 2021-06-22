İYİP'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı

Kocaeli'de İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darp edilen basın mensubu hastaneye kaldırıldı, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Bu sırada yıkımı görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, bir grup tarafından darp edildi. Uslu hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darp edilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlar da zarar görmüştür. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını bekliyoruz" denildi.

Türkkan da sosyal medya hesabından "Dilovası’ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim. Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım. Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum" diye yazdı.

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi'nin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.