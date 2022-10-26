İYİP'li isimden ‘kimyasal’ açıklaması: CHP'li vekil ve TTB'yi hedef aldı

İYİP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarını dile getirenleri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatcı, "Türk Ordusu kimyasal silah kullandı’ diyen herkesin kanı bozuktur" ifadelerini kullandı.

Saatcı'nın bu sözleriyle TTB Başkanı Şebnen Korur Fincancı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu hedef aldığı öne sürüldü.

Sezgin Tanrıkulu konuya ilişkin açıklamasında, “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” demişti.