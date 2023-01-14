İYİP'li isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan biri...

İYİP Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, Adem Metan’ın, ‘Peki Ya Sonra’ programına konuk oldu.

Seçimi cumhurbaşkanlığı sisteminde kalmak mı yoksa parlamenter sisteme dönmek mi olarak tanımladıklarını söyleyen Ertürkmen, “Söz hakkımız olduğu için kazanacak aday olsun diyoruz. Çünkü bu seçim, eğer kaybedilirse bir daha parlamenter sisteme dönülemeyecek bir seçim. Kesinlikle kazanılacağını düşünüyorum fakat riske girmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Ertürkmen ayrıca, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birinin aday olması gerektiğini, bu iki isim masaya gelirse destekleyeceklerini söyledi.