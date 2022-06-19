İYİP'li Erdem: 'Biz seçimi kazanınca AK Parti bize koşacak'

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları, İstanbul'daki Kartal Kent Kültürü ve Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği panelde, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"in ayrıntılarına ilişkin konuştu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, "Enflasyon yüzde 70 derseniz doğru haber, yüzde 100 derseniz yalan haber. Hangisi yalan? Kim karar verecek? Hep birlikte akılla kazanacağız. Biz onlar gibi değiliz” diye konuştu.

"Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olduğunda AK Parti bize koşacak buna emin olun" diyen Erdem, "Biz ilkeler üzerinden giden insanlarız. Eğer demokrasi istiyorsak, demokrasinin kuralları birdir. Demokrasi bir paket programdır. Biz bu ülkeyi kuvvetler ayrılığının olduğu bir rejime getireceğiz. Ve de ona göre bu ülkeyi yeniden hep beraber yeşerteceğiz. Dolayısıyla onların tabii işine geldiği için bize koşacaklar" ifadelerini kullandı.