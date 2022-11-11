İYİP'li Çirkin: 'Akşener için bastırıyoruz, Kılıçdaroğlu’na saygımız var ama Erdoğan'dan geride' 

İYİP Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Çirkin, kamuoyunda Altılı Masa’nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu yönünde kanaatin yerleştiğini belirterek, “İyi Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nu niye istemiyorsunuz?” sorusuna Çirkin, “Kılıçdaroğlu’na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu’nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İyi Parti’nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz.” yanıtını verdi.

Akşener’in seçimi kazanacağına inandıklarını söyleyen Çirkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz ısrar ediyoruz, sayın genel başkanımız direniyor. Dedik ki ‘Aday değilim’ dediniz. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Kazanacak aday noktasında fedakarlık yaptınız ama bu fedakarlığın doğru algılandığı kanaatinde değiliz. Adayımız olun’ dedik. Direndiği kanaatindeyiz. Biz çok bastırıyoruz. Sonuna kadar sürdüreceğiz.

Adayımız Kılıçdaroğlu olursa görevimiz desteklemektir. Ama aynı desteği halktan bizi tatmin edecek, rahatlatacak ölçüde bulamayacağımıza inanıyoruz. Bu gayet net. Mansur bey irade koymuyor. İmamoğlu’nun adaylığı uzak gözüküyor. Genel başkanımızın adaylığı belirsizlikten çıkış yoludur.”