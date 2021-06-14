İYİP'li Çıray'dan Sedat Peker için özel yasa önerisi

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ülkücü mafya Sedat Peker'le ilgili açıklama yaptı.

Sedat Peker'in durumuyla özel bir yasa çıkarılması çağrısında bulunan Aytun Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ciddi ve kendine güvenen bir yönetim..

Derhal özel bir yasa çıkarır..

Sedat Peker'e koruma garantisi vererek tüm iddia ve bilgileri daha derinlemesine edinir..

Doğruluğu ispatlananlarla devlette ve siyasette büyük temizlik yapar. Böylece devletin itibar ve gücünü zirveye taşır."