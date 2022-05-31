İYİP'li Çıray’dan ittifak ortağı belediyeye tepki

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadelerini kullandı.

Çıray, "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz " dediler Bunun bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz, dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır." ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.