İYİP'li Belediye Başkanı: Sinan Ateş'in adı Gökçeada'da bir sokağa verilecek

İYİP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu ölen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

İYİP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı saldırı sonucu ölen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in adının adada bir sokağa verileceğini belirtti.

Çetin’in paylaşımı şöyle:

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş’in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir."

Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. (ANKA)

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