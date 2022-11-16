İYİP'li Ali Kıdık'a silahlı saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİP Meclis Üyesi Ali Kıdık, Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken kurşun aracın ön kapısına isabet etti.

İYİP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saldırgan olay yerinden kaçarken Aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" ifadelerini kullandı.