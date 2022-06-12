İYİP'li Ağıralioğlu: Yunanistan'ın silah bütçesi kadar Telekom'da dolandırıldık

İYİP'li Yavuz Ağıralioğlu gerçekleştirdiği basın açıklamasında "Yunanistan'ın biraz haddini hududunu bilmesi lazım, onların silah bütçesi kadar parayı biz Türk Telekom'da dolandırıldık" dedi.

Ağıralioğlu şu açıklamada bulundu:

"Yunanistan'dan çekinecek değiliz. 12 Milyar Dolarlık silah anlaşmasın yaptılar diyorsunuz. Yunanistan'ın 12 Milyar Dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız, Yunanistan'ın Almanya'ya hesap ettiği silah parası kadar bir Telekom'da dolandırıldık. Yani biz 12 Milyar Dolar dolandırılmış bir ülke olarak Telekom'da hesap ettiği 12 Milyar Dolarlık silahtan korkacak değiliz. 500 Milyar Dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım 'Adamlar bizim silaha ayırdığımız para kadar dolandırılmışlar benim de biraz haddimi hududumu bilem lazım' diye düşünmeleri lazım."

