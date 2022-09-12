İYİP'le ilgili ‘yeni yol haritası’ iddiası: ‘Erdoğan yeniden seçilse bile…’

Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, İYİP’in yeni bir yol haritası olduğunu ve bunun da “Hedefleri; 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilse bile İyi Parti olarak TBMM’de güçlü konumda olalım, mümkünse CHP’nin yerine ‘ana muhalefet merkezi’ biz olalım” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Yakışıklı bugünkü köşe yazısında İYİ Parti’ye dair özetle şu görüşlerini dile getirdi:

İyi Parti’nin yeni yol haritası şu: TBMM’de vekil sayısını artırmak, partiyi güçlendirmek, CHP’nin ardına takılıyor imajını ortadan kaldırmak!

Yapabilirler mi yoksa bunu da 6’lı masa gibi karmakarışık pozisyona mı getirirler? Takip edeceğiz! İyi Parti için cumhurbaşkanı adayı bir müddet “ikinci planda” kalacak.

Hedefleri; 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilse bile İyi Parti olarak TBMM’de güçlü konumda olalım, mümkünse CHP’nin yerine “ana muhalefet merkezi” biz olalım!

Bu “yeni çizginin” en büyük sebebi Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmaktaki ısrarı! Çünkü Sayın Akşener “CHP’li birinin” aday olmasını istemiyor! Akşener’in arzusunun; “Ne CHP’li, ne İyi Partili; her iki partiye eşit mesafede ortak aday” şeklinde olduğunu parti kulisleri dillendiriyor. CHP’li yöneticiler buna yanaşmıyor. İyi Parti’nin iki buçuk katı oya sahip olup da onlarla “eşit” olmak istemiyorlar.