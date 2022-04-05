İYİP'in ardından CHP yönetiminde de değişiklik iddiası

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, İYİP'in Başkanlık Divanı'nda yapılan değişiklik sonrası CHP MYK'sında da değişiklik olacağını öne sürdü.

"İyi Parti’de ülkücü kökenli Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’ın tasfiyesiyle sonuçlanan değişimi 6’lı masaya yoranlar çok. Rivayet o ki Akşener partisine 6’lı masaya göre yeni bir yön çiziyor" diyen Şahin, "Ankara kulislerinde CHP’nin MYK’sında da 6’lı masaya uygun bir değişikliğin yakın olduğu konuşuluyor. MYK’de en az üç ismin değişeceği belirtiliyor. Bu isimlerden ikisi 6’lı ittifak görüşmelerinde aktif rol oynayan parti yöneticileri" iddiasında bulundu.