İYİP'e geçen Fakıbaba: ‘Keşke 3 Y devam etse, AK Parti'den ayrılmamış olsaydım' 

AKP'den İYİP'e taze geçen Eşref Fakıbaba partiden istifasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"3 Y devam etseydi bana göre İYİ Parti de olmazdı" diyen Fakıbaba "O 3 Y devam etse, hiç AK Parti’den ayrılmamış olsaydım" görüşünü dile getirdi.

Fakıbaba'nın yanıtları şu şekilde:

Peki geriye dönüp baktığınızda pişman olduğunuz bir şey var mı?

"Düşünüyorum, pişman olduğum bir şey yok. Elimden geldiği kadar… 20 yıldan beri siyasetçiyim. Belediye başkanlığım, milletvekilliğim, bakanlığım içinde hep iyi niyetli ve samimi olarak, halkı nasıl mutlu edebiliriz, refah seviyesini nasıl yükseltebiliriz diye çalışmalarım oldu. Siyaseti çok seven bir kardeşinizim. Mutlaka yanlışlıklar olabilir, insanız ama pişman olacağım bir şey olduğunu düşünmüyorum."

‘Keşke 3 Y devam etse, AK Parti'den ayrılmamış olsaydım'

Meral Akşener ile tanışmanıza vurgu yaptınız. Bu süreçte "keşkeniz" Akşener ile geç tanışmak mı? “Keşke daha önce tanışsaydım” diyor musunuz?

"Keşkem şu var; biz 3 Y (Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar) ile yola çıktık. O 3 Y devam etse, hiç AK Parti’den ayrılmamış olsaydım. 3 Y devam etseydi bana göre İYİ Parti de olmazdı. Yüzde 55’lerle iktidarımız devam ederdi. Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk vardır. Yolsuzluğun olduğu yerde yasaklar vardır, yozlaşma, adaletsizlik, hukukun olmayışı vardır. Biz AK Parti’nin fabrika ayarlarını devam ettirebilmiş olsaydık… 20 yıl emek verdik, kolay mı? Böyle bir şeye gerek kalmazdı."