İYİP'den Erdoğan'ın referandum çağrısına yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başörtüsüne yasal güvence' konusunda yaptığı referandum çağrısına yanıt veren İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Zorlu, "Kapanmış tartışmaların yeniden gündeme getirilmesinin" bir kazanç getirmeyeceğini düşündüklerini söylerken, şunları kaydetti:

"Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz. Ancak eğer gerçekten bir anayasa değişikliği samimi bir şekilde isteniyorsa İYİ Parti olarak demokratik/parlamenter sistemin yeniden inşası kapsamında atılacak köklü adımlara bugün ve yarın da TBMM zemininde destek vermeye hazır olduğumuzu Milletimizin takdirlerine sunuyoruz."

Erdoğan'ın 'referandum' çıkışı: Ne demişti?

Erdoğan, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, “Başörtüsü özgürlüğünü, ‘Gel, Anayasa güvencesi altına alalım’ dedim. Konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek, sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa, ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” ifadelerini kullanmıştı.