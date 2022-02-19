İYİP yönetimi değişiyor: Ciddi bir değişiklik olacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİP'in yönetiminde ciddi bir değişiklik olacağını ifade etti.

Sarıkaya, "Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

NORMALDE dün olması bekleniyordu.

Görünen o ki gelecek haftaya kaldı…

Sözünü ettiğim İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda yaşanacak değişiklik.

Aktarıldığına göre geçen hafta sonu Akşener, 6 partinin katıldığı liderler zirvesi öncesi “Millet İttifakı adının değişmemesine” ilişkin kararı alırken, Kongre’de alınan karar gereği her yıl performansına göre Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma kuralını anımsatmış.

“Kimse alınganlık göstermesin” diyerek Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma yönündeki kararını açıklamış.

Genel İdare Kurulu ve milletvekillerinin ortak toplantısında bu kararı uygulamaya koyacağını da belirtmiş.

Başkanlık Divanı üyeleri de “atanırken doğru olduğunu söylediğimize, alınırken ‘vay nasıl alırsın?’ şekline çeviremeyiz” diyerek Genel Başkan’ın yetkisinde olan karara saygı duyacaklarını bildirmiş.

Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş.

Ancak Akşener belki de 28 Şubat’taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş; toplantıyı 25 veya 26 Şubat’a ötelemiş.

Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin.

Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…

CHP’DEKİ BEKLENTİ

Benzer bir beklenti CHP için de söz konusu.

Aktarıldığına göre CHP lideri de seçim sürecine girildiği bir dönemde kadrolarını gözden geçirip genel başkan yardımcıları arasında yer değiştirme veya yeni isimlerin yönetime girmesi yönünde bir eğilime gidebilir.

İddia o ki bir zamanlar ciddi sorun yaşadığı isimleri de Merkez Yönetim Kurulu kadrosuna katabilir.

Bunu Akşener gibi yakın zamanda yapar mı; kestirmek zor.

Özellikle geçen seçimden bu yana kadrolarında ciddi bir değişikliğe gitmediği de anımsandığında CHP’deki değişiklik beklentisinin bugünden yarına hemen olma olasılığı pek görülmüyor.

Yine de eğer bir değişiklik yapılacaksa Haziran’a kadar olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Anlaşılan o ki muhalefet kabinede değişiklik olacağını beklerken, asıl değişiklik kendi yönetim kadrolarında yaşanacak...

İzleyip göreceğiz…