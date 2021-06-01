İYİP yöneticisine yumruklu saldırı

İYİP Teşkilat Başkan Yardımcısı Mümin İnan, dün saat 22:00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

İnan’a yumruk atan saldırgan ve plakasız araçta bekleyen 2 kişi kaçarak uzaklaştı.

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Mümin İnan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve önemli bir şeyi olmadığını belirterek, “Plakasız bir araç̧ ile takip etmişler. Pozantı’da yemek için mola vermiştik ekip arkadaşları olarak. Orada lavaboya ellerimi yıkamaya gittiğimde arkamdan hiç̧ bir şey söylemeden bir kişi yumruk attı. Bizde savunma pozisyonuna geçince panik halinde kaçtı. Saldıran bir kişiydi ancak araç 2 kişi daha bekliyordu. Plakasız bir araba. Orada polisler de vardı. Hemen olaya el koydular. Saldırganı tanımıyorum. Neden yaptıklarını da bilmiyorum” dedi.