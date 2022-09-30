İYİP ve Saadet Partisi'nden kurultay kararı

İYİP ve Saadet Partisi, kurultay kararı aldığını açıkladı. Saadet Partisi’nin kongre tarihi 30 Ekim olarak belirlenirken, İYİP ise 3 Ekim’de başlayacak olan il ve ilçe kongrelerinin ardından 3. Olağan Kurultay’ını gerçekleştirecek.

'Yasal zorunluluk nedeniyle'

Yasal zorunluluk nedeniyle 8. Olağan Kongresi için karar alan Saadet Partisi, kongrenin 30 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Kongrenin yeri ve saatiyle ilgili detayların ise ilerleyen günlerde netleştirilerek duyurulacağı bildirildi.

'İlçe ve il kongrelerinin ardından yapılacak'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, bugün saat 14.00’te Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda İYİP'in 3. Olağan Kurultay’ının yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.