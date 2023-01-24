İYİP ve CHP’den başörtüsü için ortak önerge

CHP ve İYİP, başörtüsü konusunda ortak önergelerini Anayasa Komisyonu'na sundu.

Haber Merkezi

CHP ve İYİP, başörtüsü teklifi görüşmelerinde Anayasa Komisyon’a ortak önerge sundu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; önergede, 24’üncü maddeye eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde değiştirilmesi öngörüldü. Gerekçe olarak, dini inanç ibaresine bağlı kalmaksızın tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

24’üncü maddenin son cümlesinin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi istendi

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