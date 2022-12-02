İYİP ve CHP arasındaki 'kulak çekme' kavgasında son nokta

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, son dönemde CHP ve İYİP arasında yaşanan ‘kazanacak aday’ tartışmasını köşesine taşıdı.

İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu ile konuşmasını yazısında anlatan Erkin, “İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “kulak çekme” tartışmasına son noktayı koydu” dedi.

Aytunç Erkin’in yazısı şöyle:

“Tarih 24 Kasım 2022…

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalara bakınca. İnatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum” dedi. Yanıtı da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker (TV100/25 Kasım 2022)” diyerek verdi.

Ben de bu tartışmaları İYİ Parti lideri Meral Akşener'e en yakın isimlerden parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya sordu. Zorlu çarpıcı açıklamalar yaptı ve tartışmaları bitirdi:

KULAK ÇEKME İFADESİ YANLIŞ: “… Son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden başlayan ancak farklı bir yöne evrilen tartışmaların, ülkemizin gerçek sorunları karşısında bir an önce geride bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz partimizin görüş zenginliğine ve çeşitliliğine dikkat çekerek, sözlerinin Sayın Ağıralioğlu'nun kendi görüşü olduğunu ifade ettik. Kendisi de bunun böyle olduğunu zaten vurguladı. Bununla birlikte ‘Kulak çekme' gibi ifadeler çok yanlıştır; siyaset hedefimizin içerisinde esas alabileceğimiz bir yaklaşım değildir.

UZLAŞMA FOTOĞRAFI GÖRMEK: “… Bir defa millet bizden bu tartışmalardan çıkıp onların gerçek sorunlarına kulak kesilmemizi beklemektedir. Millet ittifakının iki paydaşı ve altılı masanın çekirdeği olarak İYİ Parti ve CHP'nin el birliği ile rasyonel ve halkın arzusunu esas alan bir uzlaşma fotoğrafını göstermesi aslında 6'lı masanın geleceği ve başarısı bakımından da hayatidir.”

“Milleti birleştirecek aday”

Kürşad Zorlu'ya “kazanacak aday” tartışmasını ve bu tartışmanın yarattığı negatif havayı da sordum, şu yanıtı verdi:

HEYECAN DALGASI YARATACAK: “… Biz aday olacak kişinin liyakatinin yanı sıra milletimizin makul çoğunluğunu birleştirecek, heyecan dalgasına imkan tanıyacak bir duruş içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü vatandaşımız uzun süredir ağır ekonomik koşullar içerisinde altılı masadan umut ve kararlılık beklemektedir.

YETKİLİ KURULLARLA GÖRÜŞECEK: “… Umudu ayakta tutabilmek de güven ve heyecanla mümkündür. Henüz aday konusunda bir isim üzerinden müzakere yapılmış değildir. Bu aşamaya yakın bir zamanda geçilecektir. O süreçte sayın genel başkanımız yetkili kurullarımızla istişare ederek partimizin görüş ve teklifini milletimizle paylaşmış olacaktır. Zaman halkımızın istek ve arzusunu esas almak, ayrışmada değil uzlaşmada buluşabilmek zamanıdır.”