İYİP: Tezkereye evet diyeceğiz

Irak-Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması için Meclis'te getirilen tezkere üzerine milletvekilleri açıklama yapıyor.

Meslicte söz alan İYİP'li milletvekili Aytun Çıray, tezkereye evet oyu vereceklerini söyledi.

Çıray, "Suriye’de şerefle mücadele eden Türk askerinin zarar görmemesi için bu tezkereye evet diyeceğiz. Bu tezkereyi Irak tezkeresi ile birlikte getirerek yaptığınız siyasi ahlaksızlığın farkındayız. Bir de her sene olduğu gibi 1 yıl değil 2 yıllık bir tezkere getirilmesinin ardından siyasi bir art niyet aramak istemiyoruz. Seçim dönemine denk getirilmesi bir başka detaydır. Şehit kanlarının seçim oyunlarına alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.