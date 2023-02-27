İYİP Sözcüsü Zorlu: Pazarlık iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İYİP Sözcüsü Zorlu Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada 'aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık’ iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün ziyaret ettiğini açıkladı.

'Pazarlık iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

Zorlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık’ iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.”

Her iki partiden de bugün Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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