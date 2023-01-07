İYİP Sözcüsü partisinin oy oranını açıkladı

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin seçime hazır olduğunu kaydeden Zorlu, bir anket şirketinin 55 bin kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, İYİP'in oy oranının yüzde 19,7 olduğunu söyledi. Zorlu, aynı araştırmada AKP'nin ise 'kararsızlar' dağıtılmadan yüzde 28,9 oy oranına ulaşabildiğini aktardı.

İktidarın seçimi zamanından erken bir tarihe çekmeyi dillendirmesine ilişkin de konuşan Zorlu şunları söyledi:

"Biz 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe ‘evet' demeyeceğimizi açıkladık. Bir sistem getirdiler, o sistemle birlikte de seçim sisteminde bir düzenleme yaptılar aslında. Sonra ülkenin o kutuplaştırıcı sistemini değiştirmeksizin, orada hiçbir tadilat yapmadan, daha maça varken bu sefer oyunun kurallarını değiştirircesine yeni bir seçim sistemi modeli getirdiler. Bu ilkesel olarak zaten doğru değil."

Zorlu'nun, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklama konusunda geç kaldığı yönünde eleştiriler var. Geç kalındığı eleştirisine katılır mısınız?" soruna verdiği yanıt şöyle:

"Milletimizin bu konuda sabırsızlandığını biliyoruz. Zira Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken esas nokta, henüz bir seçim tarihi yok. Dolayısıyla bu süreç başlamadan adayın belli olmamış olması da normal bir durum. Altılı Masa'yı aday belirleme konusunda diğer ittifaktan ayıran başka nokta da, uzlaşma kültürü ile bir yeni Türkiye inşasının hazırlığı içerisinde olunması. Başta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in yeniden inşası. Bununla ilgili yeni bir Anayasa değişikliğinin gerçekleşecek olması ve ortak bir hükümet programıyla Türkiye'nin yönetilecek olması bu hazırlıkları da bir zorunluluk haline getirmişti. Bu hazırlıklarda artık son aşamaya gelindi. Hükümet programı da tamamlanmak üzere. Bir değişiklik olmazsa ay sonunda partimizin ev sahipliğinde yapılacak yeni toplantıda hükümet programı da belirlenmiş olacak. O aşamada artık milletimizin merak ettiği 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın kim olacağının hep birlikte cevabını bulmuş olacağız."